Военнослужащие ВВО написали «Географический диктант»

В Хабаровске в штабе Восточного военного округа провели «Географический диктант-2019». В акции приняли участие представители командования, офицеры управлений и служб, члены их семей, гражданский персонал и юнармейцы.

Старт мероприятию дал временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кураленко. Он пожелал участникам удачи и передал привет от командующего войсками округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко.

Военнослужащие отвечали на вопросы о географическом расположении городов, крупных озер, рек и многом другом.

Каждый вариант «Географического диктанта» состоял из 40 вопросов, разделенных на две части и различающихся по степени сложности. Первая часть – 10 относительно простых вопросов, составленных на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть – 30 более сложных вопросов, для ответа на которые нужна не только общая эрудиция, но и логическое мышление.

Всего в Восточном военном округе для написания «Географического диктанта» было организовано 237 площадок, в акции приняли участие более 50 тысяч человек.