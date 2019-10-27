Бровки домиком: в Сети обнаружен самый довольный посетитель ветклиники

В Сети замечен самый довольный посетитель ветеринарной клиники. Маленький «улыбающийся» щенок нисколько не испугался, когда сотрудник учреждения взял его на руки, чем умилил пользователей Интернета.

На ролике, выложенном в Сети, сотрудница ветклиники сначала интригует пользователей, повернувшись к камере спиной. А позже разворачивается и оказывается, что на руках у нее – довольный щенок шоколадного цвета.

Ролик набрал популярность в Сети благодаря выражению мордочки собаки: на кадрах кажется, что она действительно улыбается.

Кадры были размещены на портале Imgur.