Бровки домиком: в Сети обнаружен самый довольный посетитель ветклиники
Ролик набрал популярность в Сети благодаря выражению мордочки собаки: на кадрах кажется, что она действительно улыбается.
© Видео: imgur.com © Фото: Imgur.com
В Сети замечен самый довольный посетитель ветеринарной клиники. Маленький «улыбающийся» щенок нисколько не испугался, когда сотрудник учреждения взял его на руки, чем умилил пользователей Интернета.
На ролике, выложенном в Сети, сотрудница ветклиники сначала интригует пользователей, повернувшись к камере спиной. А позже разворачивается и оказывается, что на руках у нее – довольный щенок шоколадного цвета.
Ролик набрал популярность в Сети благодаря выражению мордочки собаки: на кадрах кажется, что она действительно улыбается.
Кадры были размещены на портале Imgur.