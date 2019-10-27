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Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии

Ивана Живкович
07:59 27.10.2019
Специалисты утверждают, что ни одна страна мира не готова справиться с болезнью.
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
© Фото: Pixabay

Вспышка гриппоподобного заболевания неизбежна и может охватить всю планету за 36 часов. К такому выводу пришли ученые из Центра медицинских исследований Университета Джонса Хопкинса.

Специалисты уверены, глобальная пандемия очень быстро убьет десятки миллионов жителей. Справиться с неизбежной эпидемией могут только 13 стран, среди которых Великобритания, США, Австралия, Канада, Франция и Голландия, но и они, по оценкам ученых, долго не выдержат.

Менее подготовленными к глобальной пандемии оказались Испания, Германия, Италия, Австрия и Норвегия.

Страны Африки из-за плохой иммунизации ученые назвали совсем не готовыми к борьбе с эпидемией.

В своем докладе специалисты из Центра медицинских исследований призвали правительства выделить деньги на нужное медицинское оснащение, а также проведение «учебных тревог» по подготовке населения.

В настоящее время, как утверждают медики, даже те страны, которые могут ненадолго «задержать» распространение болезни, готовы к эпидемии лишь по 40 пунктам из 100 возможных.

Причина, по которой гриппоподобная болезнь охватит планету за считанные часы, - постоянное путешествующее население.

«Смертельные инфекционные болезни могут достаточно быстро распространиться. Из-за повышения мобильности населения посредством авиаперевозок вспышка заболевания в одной стране может распространиться по всему миру за считанные часы», - говорится в докладе Центра медицинских исследований.

Кроме этого, ученые назвали самые опасные вирусы: Эбола, Зика, Нипах, а также пять видов гриппа.

Молниеносно уничтожить человечество может и вирус лихорадки Западного Нила – он устойчив к антибиотикам. Также среди смертельных заболеваний оказались корь, острый вялый миелит, желтая лихорадка, лихорадка денге, чума и оспа.

В докладе Центра медицинских исследований отмечается, что только эпидемия Эболы, распространившаяся в Западной Африке, унесла жизни более 11 тысяч человек.

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