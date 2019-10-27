Назван способ выжить при встрече с медведем

В Забайкальском крае появилась памятка о правильном поведении человека при встрече с медведем. Советы составило региональное министерство природных ресурсов в связи с участившимися случаями выхода животных к населенным пунктам.

«Нельзя оставлять пищевые отходы и продукты в открытом доступе (зверей в этих случаях манят запах и доступность питания). Важно следить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники. Не оставляйте в лесу и возле населенных пунктов пищевые остатки и мусор», - говорится на сайте ведомства.

Эксперты советуют всегда быть готовым к встрече с медведем в лесу, так как она может произойти в любое время. Останавливаясь на отдых, необходимо осмотреть поляну. И при малейшем подозрении покинуть место. Детей в лесу нужно всегда держать в зоне видимости.

Если медведь появился вдалеке, то нужно осторожно обойти его стороной, не шуметь и ни в коем случае не бежать. Иначе медведя можно спровоцировать и он начнет преследование.

При неожиданной встрече с хищником, человеку необходимо сохранять спокойствие и попытаться отпугнуть зверя звоном металлических предметов или громким криком. При этом зверю нельзя смотреть в глаза и показывать зубы, напоминают специалисты.