СМИ: загадочный твит Трампа может быть связан с ликвидацией Абу Бакра аль-Багдади

Глава запрещенной в России группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади был ликвидирован военными силами США в сирийском Идлибе. Однако пока личность погибшей цели установить не удалось. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил телеканал Fox News.

Вопросы у журналистов вызывает и загадочный пост президента США Дональда Трампа в Twitter.

«Только что произошло кое-что очень важное», - написал в воскресенье, 27 октября, глава Белого Дома.

Об убийстве лидера террористической организации западные СМИ заявляли неоднократно. Как правило, подобные сообщения начинают появляться после длительно отсутствия Аль-Багдади на публике. Однако информация о гибели главаря ИГИЛ* так ни разу и не подтвердилась.

* «Исламское государство», ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.