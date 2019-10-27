Экс-посол Австрии назвал условие отмены санкций против РФ

Прекратить санкции в отношении России можно будет только в том случае, когда за это проголосует группа стран Евросоюза. Об этом сообщил бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр.

Дипломат отметил, что пока получить поддержку большинства государств не удалось. Между тем санкциями, по словам Бауэра, недовольны в Италии и частично в Германии.

«В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: «Я не участвую в этих санкциях». Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними - и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не может отважиться. Нужна группа стран, которая выступит против санкций», - приводят слова Бауэра «РИА Новости».

Экс-посол Австрии в РФ отметил, что ограничительные меры в отношении России вредят Европе, но не США. А Москве санкции, как отметил, дипломат, идут на пользу – они способствовали увеличению оборота производимой в стране продукции.