В Белом доме объяснили, что значит загадочный твит Трампа

В Белом доме объяснили, что значит загадочный пост американского президента Дональда Трампа. Накануне глава США написал в социальной сети, что «произошло что-то крупное».

По данным пресс-службы Белого дома, Трамп намерен в воскресенье, 27 октября, выступить с важным заявлением.

«Президент США сделает важное заявление завтра утром в 9 часов (16.00 воскресенья по Москве) в Белом доме», - цитирует сообщение Reuters.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее Трамп уже делал странную публикацию. Глава государства просто поставил многоточие, никак это не комментируя.