«Что-то крупное случилось»: загадочный твит Трампа оставил пользователей в недоумении
Незадолго до этого, президент США сделал в своем Twitter публикацию, не содержащую ни единого слова.
© Фото: Ting Shen, globallookpress
Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что произошло что-то очень крупное. При этом американский лидер не стал уточнять, что он имеет в виду.
«Только что произошло что-то очень крупное!», - написал президент Соединенных Штатов.
Стоит отметить, что несколькими часами ранее Трамп уже делал странную публикацию. Глава государства просто поставил многоточие, никак это не комментируя.