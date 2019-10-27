«Что-то крупное случилось»: загадочный твит Трампа оставил пользователей в недоумении

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что произошло что-то очень крупное. При этом американский лидер не стал уточнять, что он имеет в виду.

«Только что произошло что-то очень крупное!», - написал президент Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что несколькими часами ранее Трамп уже делал странную публикацию. Глава государства просто поставил многоточие, никак это не комментируя.