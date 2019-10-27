Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Юнармия ТЕГИ

Юнармия выпустила почтовую марку, посвященную игре «Победа»

Тамара Астапенкова
05:29 27.10.2019
Почтовый знак выпущен тиражом 2 тысячи экземпляров и номиналом 30 рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Начальник Главного штаба Юнармии Роман Романенко провел торжественную церемонию презентации и гашения почтовой марки, выпущенной к трехлетию Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Специально для этого был изготовлен праздничный штемпель и юбилейный конверт.

Марка была выпущена тиражом 2 тысячи экземпляров и номиналом 30 рублей. На обложке почтового знака изображена юнармейская команда Волгоградской области с кубком в руках.  

«Финал “Победы” - очень значимое для Юнармии событие. На игру приезжают представители всех регионов России, чтобы в честной спортивной и интеллектуальной борьбе выявить того, кто быстрее, выше, сильнее», - отметил Роман Романенко.

Вместе с Романенко в церемонии гашения марки приняла участие юнармеец Вероника Ливенцова. Подросток в январе 2019 года помогла сотрудникам МЧС ликвидировать пожар в жилом доме на юго-западе Москвы. Вероника вывела из задымленной квартиры женщину.

В ближайшее время юнармейская марка появится в почтовых отделениях. Ее можно будет использовать для отправки корреспонденции по России и за рубеж.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.10.2019, 02:14
Превентивное безумие: в США создали план по захвату Калининграда на случай «агрессии России»
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата26.10.2019, 23:20
«Это красивая точка»: Ласицкене поделилась эмоциями от титула лучшей спортсменки Европы
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата25.10.2019, 16:00
В Петербурге спустили на воду новейший патрульный корабль «Иван Папанин»
Дата26.10.2019, 15:13
Маклеры, кооперативы и МЖК: как решали квартирный вопрос в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Юнармия
05:29 В стране и мире
Видео
Юнармия выпустила почтовую марку, посвященную игре «Победа»
04:49 В стране и мире
Видео
Юнармия и РДШ подписали соглашение о сотрудничестве
05:11 В стране и мире
Грандиозный флешмоб: юнармейцы примут участие в акции в честь 75-летия Победы
04:30 В стране и мире
Юнармейцы-изобретатели отправились покорять международный форум в Индонезию
02:43 В стране и мире
Видео
В Иркутске прошел семинар движения «Юнармия»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:41 В стране и мире
«Что-то крупное случилось»: загадочный твит Трампа оставил пользователей в недоумении
05:00 Армия
Видео
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
04:45 В стране и мире
Эксперты рассказали, как правильно запасти красную икру для Нового года
03:54 В стране и мире
В США показали боевой корабль Indianapolis
03:22 В стране и мире
Опубликован дизайн первой в мире яхты на жидком водороде
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
Неземная любовь: нетрезвые пассажиры предались страсти на борту рейса Москва - Владивосток
«Что-то крупное случилось»: загадочный твит Трампа оставил пользователей в недоумении
Превентивное безумие: в США создали план по захвату Калининграда на случай «агрессии России»
«Ядовитый» туман окутал зону отчуждения в Чернобыле
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.