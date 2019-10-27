Юнармия выпустила почтовую марку, посвященную игре «Победа»

Начальник Главного штаба Юнармии Роман Романенко провел торжественную церемонию презентации и гашения почтовой марки, выпущенной к трехлетию Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Специально для этого был изготовлен праздничный штемпель и юбилейный конверт.

Марка была выпущена тиражом 2 тысячи экземпляров и номиналом 30 рублей. На обложке почтового знака изображена юнармейская команда Волгоградской области с кубком в руках.

«Финал “Победы” - очень значимое для Юнармии событие. На игру приезжают представители всех регионов России, чтобы в честной спортивной и интеллектуальной борьбе выявить того, кто быстрее, выше, сильнее», - отметил Роман Романенко.

Вместе с Романенко в церемонии гашения марки приняла участие юнармеец Вероника Ливенцова. Подросток в январе 2019 года помогла сотрудникам МЧС ликвидировать пожар в жилом доме на юго-западе Москвы. Вероника вывела из задымленной квартиры женщину.

В ближайшее время юнармейская марка появится в почтовых отделениях. Ее можно будет использовать для отправки корреспонденции по России и за рубеж.