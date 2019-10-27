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Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани

Павел Ремнев
05:00 27.10.2019
Около 200 военных полицейских из РФ будут обеспечивать порядок и безопасность в регионе во время вывода курдских сил самообороны.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российские военнослужащие заняли господствующую высоту рядом с городом Кобани в Сирии. Точка является стратегической - от нее два километра до турецкой границы.

Около 200 военных полицейских РФ будут обеспечивать порядок и безопасность в этом регионе во время вывода курдских сил самообороны. У всех бойцов за плечами есть опыт подобных операций.

Наши военнослужащие пока обживают новое для себя место. На базу уже привезли необходимую мебель. Условия на объекте очень хорошие: в каждой комнате есть душ и туалет.

С опорного пункта военные полицейские будут отправляться на патрулирование окрестностей. Со среды, когда курдские отряды отойдут вглубь страны, к нашим бойцам присоединятся турецкие солдаты.

«На данный момент уже проработан маршрут. Уже оповещены турецкие подразделения, которые будут выдвигаться на совместное скоординированное патрулирование», - рассказал начальник штаба тактического направления «Кобани» Михаил Елсуков.

Сирийские пограничники тоже занимают позиции - в бывших школах и других государственных учреждениях. Как правило, эти здания выше и с них проще контролировать окружающую местность.

По условиям меморандума, подписанного в Сочи президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, правительственные войска Сирии должны сменить курдские формирования на границе с Турцией.

Стоит отметить, что накануне курды спокойно покинули базу и вывели бронетехнику. Сейчас над зданием развеваются два флага - российский и сирийский, ведь бойцы армии САР вместе с нашими военными полицейскими будут обеспечивать порядок и безопасность в регионе.

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