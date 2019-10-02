Малахов извинился перед киргизами за некорректное высказывание в «Прямом эфире»

Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия» принес свои извинения за высказывания о том, что гражданин республики Киргизии Исламбек Акбаров мог специально подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера Александра Маругова.

«Древняя мудрость киргизского народа гласит: умей слушать и будь услышанным. Я хочу, чтобы меня услышали сегодня зрители в России и Кыргызстане, кого могли ненароком задеть или обидеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления», - передает РИА Новости слова телеведущего.

Также он подчеркнул, что ко всем зрителям, независимо от их страны и национальности, на программе относятся одинаково: с любовью и уважением.

«Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!», - цитирует Малахова агенство.



Ранее в своем ток-шоу телеведущий предположил, что ДТП с участием водителя такси из Киргизии, сбившего на автомобиле Александра Маругова, могло произойти неслучайно. В ответ на это жители республики потребовали от журналиста извинений.