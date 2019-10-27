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Более 230 тысяч военнослужащих примут участие в Географическом диктанте-2019

Тамара Астапенкова
04:09 27.10.2019
В сравнении с прошлым годом в акции примут участие на 90 тысяч человек больше.
Более 230 тысяч военнослужащих примут участие в Географическом диктанте-2019
© Фото: РГО

В международной просветительской акции Географический диктант-2019 примут участие более 230 тысяч военнослужащих и членов их семей.

«Акция состоится на зарегистрированных площадках, размещенных в воинских частях и на кораблях, военно-образовательных организациях, а также на военных базах, находящихся в соответствии с международными соглашениями за пределами Российской Федерации», - говорится в сообщении Министерства обороны.

Свои знания по географии проверят курсанты и воспитанники военно-учебных заведений, преподаватели, юнармейцы и многие другие. В сравнении с прошлым годом в акции примут участие на 90 тысяч человек больше.

Русское географическое общество при поддержке председателя попечительского совета, президента РФ Владимира Путина, проводит Географический диктант ежегодно, начиная с 2015 года. С 2017 года акция стала международной. В 2018 году свои знания по географии проверили в 97 странах мира. Всего за четыре года проведения диктанта его участниками стали около 900 тысяч человек.

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