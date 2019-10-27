Эксперты рассказали, как правильно запасти красную икру для Нового года

Несмотря на то, что вылов лосося в РФ в текущем году снизился, это вряд ли спровоцирует рост цен на красную икру к Новому году. Такое мнение высказали эксперты рынка.

При этом специалисты отметили, что определенный рост стоимости возможен, однако он не будет настолько ощутимым, чтобы начинать запасаться красной икрой к празднику уже сейчас.

«Прогнозировать какой-то серьезный рост на икру я бы вообще не стал, потому что его, скорее всего, не будет. А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу», - приводит РИА Новости слова управляющего партнера консалтингового агентства Agro and Food Communications Ильи Березнюка.

Глава аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова, в свою очередь, рекомендовала гражданам покупать красную икру ближе к празднику, чтобы не рисковать при ее длительном хранении в холодильнике.

«Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую. Лучше купить свежую, недавно расфасованную икру ближе к праздникам, чем рисковать при ее хранении в бытовом холодильнике», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех по фасовке красной икры. Кустарное предприятие располагалось в здании заброшенного магазина.

Производство было рассчитано на крупные партии фальсификата: оперативники нашли на складе более десяти тысяч уже готовых к реализации банок с икрой и еще более полутонны сырья. Причем для оформления товаров использовались изображения логотипов известных торговых марок.