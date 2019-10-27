В США показали боевой корабль Indianapolis

Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17). Торжественная церемония состоялась в городе Бернс-Харбор (штат Индиана).

Как информируют американские военные в Twitter, боевой корабль проекта Littoral Combat Ship (LCS) USS Indianapolis создан для операций в открытом море. Судно отличается открытой архитектурой, модульным оружием и сенсорными системами.

#LIVENOW: Watch as the #USNavy commissions its newest Freedom-variant littoral combat ship, USS Indianapolis (LCS 17), during a pier-side ceremony in Burns Harbor, Indiana. https://t.co/g2vntK0o6y — U.S. Navy (@USNavy) 26 октября 2019 г.

Ранее сообщалось, что военные эксперты в США скептически оценили суда проекта LCS. Некоторые специалисты не стеснялись в выражениях по поводу этого типа кораблей, называя их, например, «плавучей кучей мусора». А в министерстве обороны США и вовсе заявили, что ни один из вариантов LCS «не выживает в высокоинтенсивном бою».