В США показали боевой корабль Indianapolis

Военно-морские силы США ввели в строй новый боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis (LCS 17). Торжественная церемония состоялась в городе Бернс-Харбор (штат Индиана).

Как информируют американские военные в Twitter, боевой корабль проекта Littoral Combat Ship (LCS) USS Indianapolis создан для операций в открытом море. Судно отличается открытой архитектурой, модульным оружием и сенсорными системами.

#LIVENOW: Watch as the #USNavy commissions its newest Freedom-variant littoral combat ship, USS Indianapolis (LCS 17), during a pier-side ceremony in Burns Harbor, Indiana. https://t.co/g2vntK0o6y