Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины о «пятилетнем опыте войны с РФ»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об имеющимся у Киева «опыте пятилетней войны с Россией». Это опыт «самоуничтожения», заявила Захарова.

«Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми - подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения Альянсу интересен», - написала Захарова в Facebook.

Фразу, которую прокомментировала представитель МИД РФ, украинский министр обороны произнес на выступлении по итогам встречи глав военных ведомств НАТО. Мероприятие состоялось 25 октября в Брюсселе.

Ранее Мария Захарова прокомментировала ноту протеста, которую направили украинские власти в адрес России из-за отправленного гумконвоя с медикаментами и детскими продуктовыми наборами в Донбасс. Официальный представитель МИД РФ посоветовала Киеву вместо ноты протеста отправить в Донбасс хотя бы раз гуманитарную помощь.