Врачи назвали необычную причину головной боли

В холодные месяцы года голова может болеть чаще, чем летом. Терапевт Лариса Алексеева объясняет это тем, что из-за того, что человек замерз, возникает спазм.



«Прежде всего, надо согреться. Наденьте по возможности теплые носки, а если вы дома - опустите ноги в тазик с горячей водой», - посоветовала терапевт Лариса Алексеева в интервью «Вечерней Москве».

Снять головную боль без таблеток можно, если выпить теплый чай или съесть цитрусовые. Также можно попробовать помассировать виски. Голова может болеть и из-за того, что человек голоден, добавила терапевт.

«Относитесь к себе щадяще. Старайтесь следить за режимом, ложитесь спать вовремя, нормально питайтесь, не переохлаждайтесь», - указала она.

Из других советов, данных терапевтом, издание выделило следующие: отказ от курения, снижение уровня потребления алкоголя и отсутствие чрезмерных физических нагрузок.