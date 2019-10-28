Российские военные проведут наблюдательный полет над Латвией

В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Латвии.

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, этот наблюдательный полет будет выполняться в период с 28 октября по 1 ноября с аэродрома открытого неба Рига. Его максимальная дальность составит 800 км.

«Российский самолет наблюдения выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а латвийские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», - заявил Рыжков.

Также, в период с 28 октября по 1 ноября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Дании и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

«В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения проконтролируют строгое соблюдение согласованных параметров полета и применение предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», - подчеркнул начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

СААБ-340 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофото-аппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.