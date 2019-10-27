В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Незаконное оружие, находившееся в распоряжении националистов вывезено из населенного пункта Золотое Луганской области.

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», - сообщается в видеоролике, опубликованном офисом лидера Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции добровольцев в населенном пункте Золотое, где он встретился с радикалами, выступающими против выполнения договоренностей о разведении войск в Донбассе. Однако разговор проходил на «повышенных тонах» и стороны не достигли взаимопонимания. Лидер «Азова»* Андрей Билецкий назвал такой разговор со стороны главы государства «хамством».

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен в РФ