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Шнуров признался, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

Анна Касаткина
22:51 27.10.2019
Музыкант не уточнил, говорит ли он в шутку или всерьез.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: Минобороны России

Музыкант Сергей Шнуров, который принял участие в Географическом диктанте, пытался списать работу у министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом он сам рассказал в беседе с журналистами.

По словам лидера группировки «Ленинград», в последний раз он писал диктанты в школе, а с диктантом по географии и вовсе столкнулся впервые. По этой причине некоторые ответы, рассказал Шнуров, он решил подсмотреть у Шойгу.

Увенчалась ли его попытка успехом, музыкант не уточнил. Он также не стал признаваться, говорит ли в шутку или всерьез, сообщает РИА Новости.

Географический диктант проходит в России в пятый раз. За эти годы в нем поучаствовало около миллиона человек. В 2019 году для желающих проверить свои географические знания открылись почти шесть тысяч площадок в России и 109 – за рубежом.

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