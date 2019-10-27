«Это в душе каждого моряка»: главком ВМФ РФ рассказал о любви к открытиям на Географическом диктанте

В Адмиралтействе Санкт-Петербурга состоялся Географический диктант - 2019. Его участниками стали военные моряки, кадеты, исследователи и первооткрыватели.

Перед началом мероприятия с приветственной речью выступил Главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Николай Евменов. Он рассказал о месте моряков и путешественников в расширении географии России в прошлом и настоящем.

Уже после проведения диктанта он поделился мнением о том, почему именно у представителей флота Географический диктант вызывает особую любовь и интерес.

«Военный моряк – это исследователь, первооткрыватель. Наверное, это заложено в самой душе военного моряка. Первыми членами Русского географического общества были в основном морские офицеры», - объяснил Евменов.

Он отметил, что в 2019 году командование ВМФ РФ вышло на 53 площадки, что означает 10 тысяч участников диктанта; площадки при этом достаточно эксклюзивны: это крейсер «Аврора», научно-исследовательское судно «Адмирал Владимирский», нахимовские училища и кадетские корпуса морской направленности. Говоря непосредственно о впечатлениях от диктанта, Евменов коснулся и возможных дополнений к нему, призванных сделать мероприятие еще более привлекательным для участников.

«Все было интересно. Я думаю, мы разнообразим это тем, что введем перед проведением Географического диктанта географические олимпиады, и тогда лучшие будут участвовать на наших площадках. Дело интересное, нужное, вносит задор в нашу службу», - подытожил главком.

Ранее заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков объяснил важность участия в Географическом диктанте. По его словам, участие в мероприятии означает подтверждение любви и преданности своей стране.