Автобус с детьми опрокинулся в Карелии

Автобус, перевозивший детей в Эссойлу, съехал в кювет и опрокинулся в Карелии. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Известно, что инцидент произошел недалеко от деревни Метчелица на автодороге Петрозаводск-Суоярви. Всего в транспортном средстве находились 23 человека, из них 16 - несовершеннолетние.

Информации о пострадавших, а также о других обстоятельствах происшествия, пока нет.