Автобус с детьми опрокинулся в Карелии
В автобусе в момент ЧП находилось 16 несовершеннолетних и семь взрослых.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Автобус, перевозивший детей в Эссойлу, съехал в кювет и опрокинулся в Карелии. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».
Известно, что инцидент произошел недалеко от деревни Метчелица на автодороге Петрозаводск-Суоярви. Всего в транспортном средстве находились 23 человека, из них 16 - несовершеннолетние.
Информации о пострадавших, а также о других обстоятельствах происшествия, пока нет.