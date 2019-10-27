«Повод гордости за свою страну»: военные 58-й армии написали Географический диктант во Владикавказе

Около шести тысяч военнослужащих общевойсковой 58-й армии приняли участие в международной просветительской акции Географический диктант.

Мероприятие проводилось в соединениях и воинских частях 58-й армии ЮВО и открытых площадках в местах дислокаций. Основной площадкой стал Гарнизонный дом офицеров Владикавказа. Участникам давалось 45 минут на написание диктанта. За это время им предстояло ответить на 40 вопросов, разделенных на две части.

«Мероприятие позволяет молодежи разносторонне развиваться, узнавать о многих российских географических местах. Для взрослых людей - это повод гордости за свою страну, что она настолько великая, настолько интересная, что можно изучить ее. А для детей это наверное еще один урок географии помимо школы», - отметил рядовой войсковой части разведывательного батальона отдельной мотострелковой бригады 58-общевойсковой армии ЮВО Шамхалаев Гайдар.

Задания различаются по степени сложности, сообщают организаторы. Первая часть состоит из 10 вопросов и составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть - 30 вопросов - требует применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Вместе с военнослужащими, свои знания в географии России проверили гражданский персонал, юнармейцы, а так же семьи военнослужащих.