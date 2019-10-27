Подтяжка без травмирования: российские врачи изобрели новую методику пластических операций

Ученые из Рязанского государственного медицинского университета разработали и запатентовали методику нетравматичного лифтинга лба с применением рассасывающейся коллагеновой губки.

Новая эндоскопическая методика предполагает, что пластические хирурги не делают больших разрезов, а только три прокола в волосистой части головы. Кроме того, для фиксации мышц не используются медицинские винты или другие инородные тела.

«Вместо больших разрезов делается всего три прокола в волосистой части головы... Для фиксации мышцы мы не вкручиваем в голову медицинские винты и не используем инородные материалы, как это делается при аналогичных операциях, а рассекаем мышцу так, что фактически у нас затылочная мышца начинает тянуть весь лоб назад, поднимая мышцы лба, и фиксируем их при помощи рассасывающейся коллагеновой губки. Этим достигается физиологичность, а также сохраняется индивидуальная мимика», — объяснил главный пластический хирург Рязанской области Владислав Иванов.

Врач уточнил, что эндоскопическая методика продлевает действие операции в два раза. Действия лифтинга после традиционных манипуляций длится 4-5 лет, по новой методике – около 8. Новым способом уже заинтересовались пластические хирурги из Италии, Мальты, Мексики, Ливана и Таиланда. Местные врачи уже активно применяют разработанный метод, сообщает сайт Учреждения здравоохранения РФ по Рязанской области.