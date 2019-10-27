Карточный домик: как Хиллари Клинтон рушит демократическую партию США, обвиняя во всем Кремль

Американские демократы в лице Хиллари Клинтон, потерпевшей сокрушительное поражение на последних президентских выборах, готовятся взять реванш. Проверенным методом - обвинив во всех невзгодах Кремль.

Клинтон огласила список политиков, которые могут, по ее мнению, претендовать на высший пост и которые являются, опять же, по ее мнению, фаворитами Москвы. По ее словам, «русские положили глаз на одну известную женщину-сенатора и растят ее». При этом имя кандидата Хиллари не назвала.

Однако, всем все равно все понятно - речь о конгрессвумен Тулси Габбард. У нее невысокие рейтинги, меньше шансов на победу, чем у большинства кандидатов. Но вот ее взгляды резко разнятся с представлениями Хиллари и американского эстеблишмента: Габбард - майор нацгвардии США с двумя командировками в Ирак; обычно такие люди - «ястребы», но Тулси - голубь мира. Она предлагает США сесть за стол переговоров с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Венесуэлой.

В своих интервью она не уступает своей «обвинительнице» и периодически «проходится» по ней в ответ.

«Дело в том, что Хиллари Клинтон называет меня иностранным агентом, предателем, очерняет и подрывает мою предвыборную компанию. У нее не получится мной манипулировать. Если меня изберут президентом, она не сможет продвигать свою повестку воинственной внешней политики, как она это делала на протяжении всей своей карьеры», - заявила Габбард.

Между тем, в России и Тулси отзываются хорошо, но без излишней хвалебности. По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, желание помочь своим соотечественникам, в данном случае гражданам США, обладая опытом и возможностями для этого, абсолютно объяснимо и нормально.

«Принести пользу американцам, для них Америка - прежде всего. А Россию они познают», - сказал он.

Однако, СМИ США такую позицию не разделяют и придерживаются общепринятого курса истэблишмента, а не отколовшейся от него интеллегенции.

«В США нет свободной независимой прессы, одно министерство пропаганды под руководством влиятельных олигархов. По распоряжению президента Билла Клинтона в свое время шесть корпораций в США стали владеть 96% американских СМИ», - поделился экономист Пол Крейг Робертс.

Еще один якобы пророссийский политик – Джилл Стайн, которая на прошлых выборах выступала как независимый кандидат и составила конкуренцию Клинтон. Сейчас ей даже приписывают шпионаж, бывший кандидат уже устала оправдываться.

«Я не русский шпион. Это какая-то безумная теория заговора, ни на чем не основанная. Ни в случае меня, ни в случае с Тулси Габбард. Это возмутительно, что Клинтон пытается протолкнуть это безумную идею», - возмущенно заявила Стайн.

Паранойя нарастает. Воспользовавшись этим, кандидат от демократов Джо Байден стал собирать деньги в свой фонд: мол, кто патриот - скидывайтесь. Кто сколько может - на борьбу с Путиным. Одновременно минюст США начал уголовное расследование из-за якобы российского вмешательства в выборы 2016 года. Прокуроры могут получить разрешения на обыск, могут прислать повестку в суд. Все это усиливает давление на тех людей, против которых проводится уголовное расследование.

Как ни странно, испугались этого больше всего как раз демократы. Вдруг в результате расследования вскроются факты подлога и манипуляций по антироссийскому делу и процедуре импичмента, которую запустили сторонники этой партии?

Впрочем, многие аналитики утверждают, что Клинтон всерьез уже мало кто воспринимает. И если она снова станет кандидатом на выборах, шансов на победу у нее практически нет.