Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Карточный домик: как Хиллари Клинтон рушит демократическую партию США, обвиняя во всем Кремль

Юлия Васильченко
21:51 27.10.2019
Неудачи демократической партии США главный ее кандидат объясняет поголовным «следом Кремля» в жизни всех других участников президентской гонки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kristin Callahan, Globallookpress

Американские демократы в лице Хиллари Клинтон, потерпевшей сокрушительное поражение на последних президентских выборах, готовятся взять реванш. Проверенным методом - обвинив во всех невзгодах Кремль.

Клинтон огласила список политиков, которые могут, по ее мнению, претендовать на высший пост и которые являются, опять же, по ее мнению, фаворитами Москвы. По ее словам, «русские положили глаз на одну известную женщину-сенатора и растят ее». При этом имя кандидата Хиллари не назвала.

Однако, всем все равно все понятно - речь о конгрессвумен Тулси Габбард. У нее невысокие рейтинги, меньше шансов на победу, чем у большинства кандидатов. Но вот ее взгляды резко разнятся с представлениями Хиллари и американского эстеблишмента: Габбард - майор нацгвардии США с двумя командировками в Ирак; обычно такие люди - «ястребы», но Тулси - голубь мира. Она предлагает США сесть за стол переговоров с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и Венесуэлой.

В своих интервью она не уступает своей «обвинительнице» и периодически «проходится» по ней в ответ.

«Дело в том, что Хиллари Клинтон называет меня иностранным агентом, предателем, очерняет и подрывает мою предвыборную компанию. У нее не получится мной манипулировать. Если меня изберут президентом, она не сможет продвигать свою повестку воинственной внешней политики, как она это делала на протяжении всей своей карьеры», - заявила Габбард.

Между тем, в России и Тулси отзываются хорошо, но без излишней хвалебности. По словам председателя Союза журналистов Севастополя Сергея Горбачева, желание помочь своим соотечественникам, в данном случае гражданам США, обладая опытом и возможностями для этого, абсолютно объяснимо и нормально.

«Принести пользу американцам, для них Америка - прежде всего. А Россию они познают», - сказал он.

Однако, СМИ США такую позицию не разделяют и придерживаются общепринятого курса истэблишмента, а не отколовшейся от него интеллегенции.

«В США нет свободной независимой прессы, одно министерство пропаганды под руководством влиятельных олигархов. По распоряжению президента Билла Клинтона в свое время шесть корпораций в США стали владеть 96% американских СМИ», - поделился экономист Пол Крейг Робертс.

Еще один якобы пророссийский политик – Джилл Стайн, которая на прошлых выборах выступала как независимый кандидат и составила конкуренцию Клинтон. Сейчас ей даже приписывают шпионаж, бывший кандидат уже устала оправдываться.

«Я не русский шпион. Это какая-то безумная теория заговора, ни на чем не основанная. Ни в случае меня, ни в случае с Тулси Габбард. Это возмутительно, что Клинтон пытается протолкнуть это безумную идею», - возмущенно заявила Стайн.

Паранойя нарастает. Воспользовавшись этим, кандидат от демократов Джо Байден стал собирать деньги в свой фонд: мол, кто патриот - скидывайтесь. Кто сколько может - на борьбу с Путиным. Одновременно минюст США начал уголовное расследование из-за якобы российского вмешательства в выборы 2016 года. Прокуроры могут получить разрешения на обыск, могут прислать повестку в суд. Все это усиливает давление на тех людей, против которых проводится уголовное расследование.

Как ни странно, испугались этого больше всего как раз демократы. Вдруг в результате расследования вскроются факты подлога и манипуляций по антироссийскому делу и процедуре импичмента, которую запустили сторонники этой партии?

Впрочем, многие аналитики утверждают, что Клинтон всерьез уже мало кто воспринимает. И если она снова станет кандидатом на выборах, шансов на победу у нее практически нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата27.10.2019, 05:00
Военная полиция РФ в Сирии заняла стратегическую точку рядом с Кобани
Дата27.10.2019, 22:00
Военная полиция РФ провела патрулирование по трем маршрутам в Сирии у границы с Турцией
Дата27.10.2019, 10:55
Тарасова оценила выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата27.10.2019, 07:19
Пуски «Ангары» повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году
Дата26.10.2019, 15:13
Маклеры, кооперативы и МЖК: как решали квартирный вопрос в СССР
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:51 В стране и мире
Видео
«Повод гордости за свою страну»: военные 58-й армии написали Географический диктант во Владикавказе
22:34 В стране и мире
Видео
«Это в душе каждого моряка»: главком ВМФ РФ рассказал о любви к открытиям на Географическом диктанте
22:10 В стране и мире
Автобус с детьми опрокинулся в Карелии
22:00 Армия
Видео
Военная полиция РФ провела патрулирование по трем маршрутам в Сирии у границы с Турцией
21:51 В стране и мире
Видео
Карточный домик: как Хиллари Клинтон рушит демократическую партию США, обвиняя во всем Кремль
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Стас Пьеха рассказал о пережитом инфаркте
Археологи обнаружили загадочные послания в тоннелях Монтесумы
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
«Ядовитый» туман окутал зону отчуждения в Чернобыле
Диетолог рассказала о вреде отказа от ужина после шести
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.