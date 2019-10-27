Замминистра обороны РФ Булгаков объяснил важность участия в Географическом диктанте

Участники Географического диктанта подтвердили любовь и преданность к своей стране, заявил заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков. Он написал диктант в Военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге.

Вместе с ним свои знания в географии России проверили более 200 человек. Среди них – воспитанники учебных заведений Министерства обороны, кадеты и юнармейцы, в том числе из Сирии, преподаватели и ученые.

«Все, кто принял участие в написании диктанта, независимо от результата, подтвердили свое главное и искреннее отношение к нашей великой Родине – России – любовь, верность и преданность. Потому что внимательно изучать и твердо знать свое Отечество, его богатую и обширную географию, присуще настоящим патриотам», - отметил Булгаков.

Участникам предстояло ответить на 40 вопросов разной сложности. Десять вопросов «географического ликбеза» были подготовлены на основе общеизвестных фактов. Остальные 30 требовали подключения образного мышления, логики и эрудиции, рассказали в Министерстве обороны РФ.

Географический диктант – традиционная акция, которая проводится по инициативе президента страны Владимира Путина и главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. В этом году она состоялась уже в пятый раз. Ранее Шойгу рассказал о самых сложных заданиях диктанта.