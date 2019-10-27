Превентивное безумие: в США создали план по захвату Калининграда на случай «агрессии России»

«Военная агрессия» России в отношении государств НАТО в Прибалтике будет стоить нашей стране Калининградской области. Так, во всяком случае, считает старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер.

Свою точку зрения «эксперт» изложил в специальном докладе. При этом Хукер не уточнил, почему он вообще решил, что Россия собирается проявлять агрессию.

По мнению представителя Джеймстаунского фонда, альянсу необходимо рассмотреть перспективу захвата отделенного от основной части страны российского региона в случае вооруженного столкновения. Хукер убежден: если Польша вкупе с США нарастят в регионе сухопутную группировку, то Россия «не выдержит» этого и потеряет контроль над территорией.

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Согласно плану американского специалиста, потенциальные боевые действия будут нести исключительно региональный характер, так как эскалация конфликта спровоцирует «массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения».

Стоит отметить, что Хукер довольно невнятно объясняет свою военную «стратегию» и приводит весьма размытые доводы, почему гипотетический конфликт будет развиваться так, как он говорит. Зато представитель США уверенно, хоть и голословно, утверждает, что у Москвы якобы есть планы на Прибалтийский регион.