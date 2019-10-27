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В Кремле призвали ориентироваться на позицию Минобороны РФ по ликвидации аль-Багдади

Егор Левин
20:35 27.10.2019
Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать заявления американского лидера Дональда Трампа, отметив при этом более основательный источник информации.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

В Кремле призвали ориентироваться на Министерство обороны России в заявлениях о ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стоит обращать внимание лишь на источники, имеющие основания для своей позиции.

Представитель Кремля не стал комментировать ТАСС заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что спецслужбы США уничтожили главную террористическую угрозу, сославшись на более основательный источник информации.

«Смотрите Конашенкова», - заявил Песков, имея в виду официально озвученную ранее позицию Министерства обороны России.

Напомним, в заявлении ведомства приводится сразу несколько моментов, в соответствии с которыми заявления Трампа начинают вызывать сомнения. В частности, среди них указаны отсутствие авиаударов в районе якобы проведенной США спецоперации и присутствие в нем террористов из «Джебхат ан-Нусры»*, истребляющих представителей ИГИЛ* при первой же возможности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американским военнослужащим удалось ликвидировать главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади в Сирии. По словам американского лидера, операция была тяжелой, но в ее результате главный боевик «погиб как собака и трус». Никаких доказательств, кроме слов, Трамп на настоящий момент предоставить не смог.

*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ

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