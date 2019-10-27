«Я же не лох какой-то»: как Зеленский конфликт в Донбассе по понятиям разруливал

Украина за последнее время удивила сразу несколькими своими новостями: советником секретаря Совбеза по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал бывший кавээнщик Сергей Сивохо, а президент страны Владимир Зеленский посетил зону разграничения сил, где весьма колоритно пообщался с вооруженными «добровольцами».

Таким образом, на украинском политическом небосклоне горят уже по меньшей мере две звезды КВН. Сивохо родом из Донецка и говорит на русском языке. Прошедшим летом он баллотировался в нардепы в родном регионе, но с треском провалился. Возможно, потому, что уехал из Донбасса еще до начала военных действий и не вникал в нужды родного края. Его «роль» в новой политической «картине» Украины описывается политологами с невероятной простотой.

«Он даже в номерах "95 квартала" исполнял роль эдакого дурачка, который вечно извиняется за свое донецкое происхождение, за то, что он русскоязычный. Он в эту роль уже вжился, и, соответственно, его для исполнения этой роли, такого прирученного донецкого, и взяли», - говорит о Сивохо политолог Семен Уралов.

Хватит ли другу Зеленского по КВН смелости не на шутку отстаивать права ДНР и ЛНР? Там на это надеются, но не очень-то верят.

Над кадровой политикой президента, который на ключевые политические посты в стране ставит коллег-шоуменов, смеются, чтобы не плакать. И простые жители Украины, и журналисты. А КВН называют большим кадровым резервом.

Сам лидер Украины тоже все еще не растерял своего актерского таланта: во время встречи с Франком-Вальтером Штайнмайером, автором той самой формулы урегулирования, он настолько убедительно расписывал собеседнику то, как Киев якобы выполнил все условия для возобновления работы «нормандской четверки», что немецкий коллега потерял дар речи. Всего через несколько часов Зеленский говорит ровно противоположное - что силы еще только предстоит развести и что хорошо бы сесть и поговорить в том числе и об этом. Украинский президент ведет себя как Остап Бендер в произведении «12 стульев», настаивая, что «утром стулья» - встреча «нормандской четверки», а «вечером деньги» - выполнение Украиной минских соглашений и реализация «формулы Штайнмайера». Если получится. Однако вскоре была озвучена позиция России - сначала подготовка, потом саммит.

Вслед за этим Украина предлагает НАТО поделиться бесценным опытом «пяти лет войны с Россией», на что тут же отвечают в российском МИД.

«Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми - подобное мало кому удавалось. Безусловно, такой опыт самоуничтожения альянсу интересен», - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Все громче звучат предположения о том, что Украина играет спектакль под названием «Мы за мир, но нам мешают», а режиссер протестов «Нет капитуляции!» и националистических ультиматумов, возможно, находится в президентском офисе.

«Устроилось это явно с его подачи. Специально, чтобы показать, вот, смотрите, мы согласны выполнять соглашения, и мы их выполняем, но они угрожают миру в стране. Поэтому ну извините», - говорит политолог Александр Дмитриевский.

Последним особо ярким выступлением украинский глава и отметился в конце недели. Зеленский прибыл на линию фронта, в населенный пункт Золотое, чтобы лично разобраться в ситуации с отводом войск. «Разборка» походила на бандитскую.

«Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: "Оружие убери". Ты мне не переводи на акции, я хотел увидеть в твоих глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним лопух стоит, и переводит его на другую тему. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны», - говорит Зеленский, глядя прямо в глаза собеседнику, вооруженному «добровольцу».

Ответ последовал незамедлительно: «добровольцы» узнали, что по приказу президента их, возможно, будут выбивать из Золотого, и не захотели так просто с этим соглашаться, заявив, что они «на своей земле» и никуда не собираются уходить. К слову, для лучшего понимания беседа президента Украины с украинскими же бойцами велась на чистом русском языке.

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