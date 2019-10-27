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Пропавший под Пермью самолет второй день не могут найти

Анна Касаткина
20:32 27.10.2019
Поиски 27 октября результатов не принесли, их планируют возобновить с утра понедельника.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

В Пермском крае продолжают разыскивать частный легкомоторный самолет, который пропал с радаров 26 октября. Второй день поисков не принес никаких результатов.

Территорию, над которой должен был пролетать самолет, 27 октября прочесывали полицейские, спасатели и члены поисковых отрядов. Кроме того, в поисках задействовали вертолет «Робинсон-44», который обследовал 600 квадратных километров местности. Однако воздушное судно обнаружить не удалось.

© ТРК ЗВЕЗДА

Спасательную операцию возобновят в 09:00 (07:00 по мск) понедельника. К ней будут привлечены те же силы и средства, сообщили в управлении МЧС России по Пермскому краю.

© ТРК ЗВЕЗДА

Частный легкомоторный самолет Cessna-172 пропал после взлета с аэродрома в деревне Нижнее Городище Частинского района. Его пилот на связь не выходит, экстренных сообщений с борта судна не поступало.

В разговоре со «Звездой» член Федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Юрий Гилей предположил, что самолетом может управлять его коллега Геннадий Белоглазов. Существует версия, что воздушное судно отклонилось от курса. По факту исчезновения начал проверку Следственный комитет России.

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