Растущая экономика и международный вес: как форум в Сочи перевернул представления об Африке в РФ

Минувшая неделя оказалась богатой на большие геополитические события. Успех в Сирии стал прологом к другому глобальному направлению, на котором у России большие перспективы и не менее масштабные интересы: в Сочи с 23 до 24 октября прошел масштабный форум «Россия - Африка».

Аналогов такому мероприятию в мире еще не было. На него приехали около десяти тысяч делегатов: лидеры более чем 40 государств и представители всех стран Африканского континента.

Представления об Африке обычно ограничиваются изредка доносящимися новостями об эпидемиях, войнах, переворотах или экономических кризисах. А тем временем Африка сегодня - это динамично растущий рынок технологий, товаров и инвестиций, не говоря уже про уникальные резервы сырья и природных ископаемых.

Выставка форума прошла в том же конгресс-центре, где президент России Владимир Путин встречался с лидерами африканских стран. Чего только не было в залах: и высокие технологии (гостей встречал робот Федор), и симуляторы железной дороги, и разнообразие плодов и специй. Представленное медицинское оборудование и вооружение - не просто экспонаты, а то, что Россия уже поставляет африканским партнерам.

«Африканские страны привлекают все больше внимания российского бизнеса. Во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики. По оценкам экспертов, в 2050 году ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов», - сказал на пленарном заседании форума президент Путин.

Товарооборот между странами Африки и Россией за пять лет превысил 20 миллиардов долларов. Однако, по мнению российского лидера, этого недостаточно: из этих 20 миллиардов только 7,7 приходится на торговлю с Египтом.

На форуме сложно было не заметить полного взаимопонимания между Абдул-Фаттахом Ас-Сиси, главой Афросоюза и президентом Египта, и Владимиром Путиным: костюмы в один тон и даже галстуки одинаковые. Объединяет страны, действительно, многое. Россия поставляет Египту вооружение, прокладывает там железную дорогу, скоро начнет строить атомную электростанцию. Проектом уже заинтересовались Объединенные Арабские Эмираты и Руанда.

«Я хотел бы Вас пригласить в Египет, господин президент, чтоб Вы участвовали в закладке первого камня этого важного объекта (АЭС "эд-Дабаа" - прим. ред.). А также чтобы мы с Вами подписали контракт о запуске российской промышленной зоны в Египте», - обратился в первый день саммита к Путину ас-Сиси.

Пока президенты, короли и принцы совещались, на форуме бизнесмены подписали сотни контрактов. В Гвинее и Маврикии Россия будет разрабатывать нефтяные месторождения. В Руанде - строить центр науки и технологий. В Нигерии - атомную электростанцию и сталелитейный завод.

«Мы намереваемся многого добиться вместе с Россией. У нас есть природные ресурсы, добыча которых выгодна и нам, и России. Сегодня мы подписали соглашение с "Лукойлом". Эта компания приходит в Нигерию», - отметил министр топлива и энергетики Нигерии Эммануэль Ибе Качикву.

Хотя это и звучит непривычно, по темпам экономического развития Африка уже опережает Европу. Там выпускают свои беспилотники, телефоны, строят компьютерные центры.

«Представление об Африке у большинства примерно такое: в Африке ужасно, в Африке опасно. И люди не знают и не понимают, что Африка достаточно быстро развивается - сейчас по темпам развития она уступает только Китаю и Индии. Мы, во всяком случае, не должны допустить, чтобы вот это быстрое развитие оказалось для нас таким же неожиданным, как Юго-Восточной Азии - взлет, который мы проспали в свое время», - пояснил директор Института стран Азии и Африки и бывший спецпредставитель президента России по связям с главами африканских государств Алексей Васильев.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, который был на всех переговорах, рассказывает, что в Африку Россия будет поставлять только самую современную военную технику. При этом покупателей насчитывается уже больше, чем во времена СССР.

У стендов с новыми винтовками и оптикой всегда многолюдно. Модернизированный вариант автомата Калашникова можно заметить даже на флагах некоторых африканских государств. Но одними только поставками оружия, по словам президента Путина, военно-техническое сотрудничество не ограничивается. Он отметил, что нынешнее партнерство от советского отличается сильно: тогда оно было идеологическим, а теперь - экономическое.

В 90-е годы, во время провала в отношениях России и Африки, на рынок материка пришел Китай. Его доля в африканской экономике сейчас ощутимо больше, но все может измениться.

«Африка не хочет быть объектом односторонней помощи. Мы хотим быть равноправными партнерами. Россия и Африка нуждаются друг в друге, потому что у нас есть возможности вместе создать мощный экономический союз», - заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого.

Многие инвесторы опасаются идти в Африку, так как там неспокойно: боятся бандитов, террористов. И здесь Россия, уверен Владимир Путин, готова протянуть руку помощи целому континенту. Этим словам иностранные партнеры доверяют: уроки Сирии показали, как крепок кулак России.

Сумма контрактов, заключенных на форуме, перевалила за 800 миллиардов рублей - в долларах соглашения здесь не измеряют. Более того, Россия договаривается с Африканским союзом о том, чтобы вести расчеты в национальных валютах. А еще трудится над амбициозным проектом создания на всем континенте зоны свободной торговли, которая будет масштабнее, чем Евросоюз.

«У Африки появляется альтернатива, а у России - возможность реализовать свои амбиции стать одной из ведущих стран мира. Потому что нельзя стать сильным государством, если игнорировать Африку. Ведь у нее большинство в Генассамблее ООН, у нее растущая экономика, а еще богатые природные ресурсы», - отметила эксперт по Африке Адама Гае.

Советский Союз когда-то помогал странам Африки в борьбе за независимость. То, что страну помнят освободителем, дает ей фору перед бывшей колониальной Европой. Подкупают политиков и другие важные жесты: на форуме Путин заявляет, что Россия списала Африке долги на 20 миллиардов. Критики бурлят, но что это на самом деле значит, объяснил директор Института стран Азии и Африки Васильев.

«На самом деле, мы простили эти долги 25 лет назад, в проклятые 90-е годы, когда не очень думали об этом. Простили в обмен на обещание Запада простить долги Советского Союза, чего не произошло», - подчеркнул он.

Большого зала конгресс-холла едва хватило, чтобы разместить все флаги государств-участников форума. В заключение Путин отметил, что без помощи египетского президента ас-Сиси организовать такую встречу едва ли бы вышло, и в шутку предложил отдать ему часть своей зарплаты. Политический итог саммита - два глобальных соглашения о сотрудничестве: между Россией и Афросоюзом и между Афросоюзом и Евразийским экономическим сообществом.

Африка открывает для себя Россию, Россия - Африку. Речь не только о политике и экономике, но и об истории и культуре. В Зимнем дворце Сочи также прошла выставка художников со всего континента.

Об Африке на ней можно было узнать немало нового по полотнам мариниста из Мадагаскара, импрессиониста из Нигерии, кубиста из Ганы. Такая она - яркая и разная - эта Африка, говорит на неплохом русском бенинский художник Эрман Замену. Недавно Бенин возобновил еще советскую практику - бесплатно отправлять талантливых школьников и студентов в Россию.

Подписывая итоговую декларацию, Владимир Путин и президент Египта ас-Сиси сообщают: теперь этот форум будет проходить раз в три года. Сделав поворот в сторону Африки, отворачиваться Россия больше не собирается.