Стало известно, когда Бутина вернется домой в Барнаул

Отец освободившейся из американского заключения россиянки Марии Бутиной назвал сроки ее возвращения в Барнаул, где ее ждут мама и бабушка. По его словам, это произойдет не ранее вторника, 29 октября, в связи с неотложными делами.

«Мы находимся с Марией в Москве, еще пару дней проведем здесь, так как надо уладить несколько вопросов. Домой, в Барнаул, вернемся не раньше вторника. Самочувствие у всех нормальное, волнительно», - цитирует РИА Новости слова отца девушки.

Напомним, Марию Бутину задержали в США по подозрению в якобы работе иностранным агентом без регистрации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. После этого ее приговорили к 18 месяцам заключения. После отбытия наказания Бутину перевели в миграционную тюрьму во Флориде, а затем депортировали в Россию, куда она прибыла 26 октября.