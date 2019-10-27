Лесовоз оставил без газа тысячи жителей Свердловской области

Лесовоз протаранил газопровод в Североуральске Свердловской области. Инцидент произошел в районе населенного пункта Третий Северный.

© ГУ МЧС по Свердловской области

Находящийся за рулем водитель не рассчитал габариты своего транспортного средства и повредил газопровод диаметром 426 миллиметров. Аварийный участок трубы срочно перекрыли, возгорания удалось избежать.

«Поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. Производится подготовка к ремонтным работам. На месте происшествия работают специалисты газовой службы и оперативная группа МЧС», - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Из-за ДТП без газоснабжения остались Североуральск и несколько ближайших поселков - всего 2825 жилых домов. Уже известно о переводе местных котельных на резервное топливо.

© ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительным расчетам, вернуть газ в дома получится не раньше полудня понедельника. В ликвидации последствий прорыва трубопровода принимают участие десятки сотрудников МЧС.