Засекреченный мини-шаттл США вернулся на Землю после 780 дней пребывания на орбите

Засекреченный мини-шаттл Х-37В вернулся на Землю после 780-дневного пребывания в космосе. Назначение и спектр задач орбитального беспилотника, разработанного в Boeing, не разглашаются.

В соответствии с официальной формулировкой Пентагона, Х-37В занимается отработкой технологий многоразовых космических аппаратов и проводит эксперименты по их возвращению на Землю. Одной из возможностей беспилотника является способность доставки на орбиту и обратно до 900 килограммов груза.

Как сообщает «Российская газета», впервые орбитальник совершил полет продолжительностью в 224 дня в 2010 году. С тех пор он летал пять раз, постоянно увеличивая длительность полетов. В ВВС США назвали 780-суточный полет рекордным. В шестой раз Х-37В отправится на орбиту в 2020 году.