Под контролем Москвы: российская военная полиция наращивает группировку сил на севере Сирии

Российские военнослужащие, которые находятся на сирийско-турецкой границе, за несколько дней провели патрулирование по маршруту длиной более 200 километров и заняли позиции, которые всего пару недель назад удерживали американские войска.

Сейчас на север движется внушительная колонна российской техники. Это бронетранспортеры, автомобили «Тигр» и «Тайфун» - пополнение для военнослужащих из России. Выполнять задачи на границе с Турцией будут около 300 военных полицейских. В числе прочего они должны контролировать процесс отвода курдских отрядов самообороны с приграничных территорий.

В населенных пунктах на берегу Евфрата всюду видны российские флаги. При том что наших военнослужащих там уже нет, курды просто подняли триколоры, чтобы мост через реку не разбомбили. Эта хитрость защищает район не хуже зенитной батареи, ведь уцелевшая переправа для региона очень важна: по ней идет основной пассажиропоток, перевозят грузы.

Колонну российской техники сопровождает целый эскорт, он по-настоящему почетный, и все это местные жители, для которых наша военная полиция - гарантия того, что здесь теперь безопасно. Почти у всех в руках мобильные телефоны, люди фотографируют и снимают видео. Это и правда исторический момент для жителей города Кобани.

О совместных действиях министр обороны России Сергей Шойгу и главнокомандующий Сирийскими демократическими силами Мазлум Абдо договорились 23 октября в ходе переговоров по видеоконференцсвязи.

«В настоящее время подразделения российской военной полиции и регулярных войск Сирии развертываются во многих районах. Мы оказываем им всяческую помощь и поддержку. Еще раз хочу поблагодарить Владимира Путина, Министерство обороны России и всех, кто приложил усилия для разработки этих договоренностей», - заявил Мазлум Абдо.

В 2015 году расстановка сил в Сирии выглядела иначе. Большую часть страны контролировали террористы из запрещенного в России ИГИЛ*. На севере - разрозненные курдские анклавы, правительственные силы прижаты к морю, существовала реальная угроза потерять Дамаск. Западные СМИ и эксперты в один голос предрекали России новый Афганистан - бесперспективную и затянувшуюся военную операцию, если мы ввяжемся в сирийский конфликт.

Спустя почти пять лет мрачные прогнозы так и не сбылись. При поддержке российских Воздушно-космических сил сирийская армия смогла перейти в наступление и отбить большую часть территории страны. Радикалам нанесено тяжелое поражение, и они фактически уничтожены - разрозненные отряды блокированы в зоне деэскалации в провинции Идлиб, курдские силы самообороны контролируют северо-восток страны. Там же, на севере, действует турецкая армия, и, по сути, российская военная операция спасала не только Сирию как государство, но и весь регион, с которым могло произойти то же самое, что и с Ливией, которую до сих пор раздирают междоусобицы.

Под Алеппо и Пальмирой против правительственных сил воевали террористы, стянувшиеся со всего Ближнего Востока. Теперь, помимо баз в Хмеймиме и Тартусе, наши военнослужащие занимают позиции в районах городов Камышлы и Кобани, уже обустраиваются на новой базе - показывают, что будет в комнатах.

После подписания меморандума в Сочи турецкая армия прекратила свою операцию «Источник мира». Курдские военные должны отойти вглубь страны на 30 километров - таково требование турецкой стороны. На это представителям курдских отрядов самообороны дали 150 часов, и срок заканчивается в 18:00 29 октября. Контролировать процесс отвода сил будут наши военнослужащие.

«Сегодня мы, согласно договоренностям, предоставляем российским военнослужащим этот объект, для того чтобы они могли разместить здесь свои подразделения. Мы понимаем важность их нахождения в этом районе и готовы помочь по всем вопросам», - отчитался министр гражданской обороны Сирийских демократических сил Осман Шейх Хасен.

Кроме российских военных полицейских, в Кобани уже прибыли около тысячи солдат правительственных войск, фактически на севере Сирии возрождаются пограничные войска.

На освобожденной земле работают школы и магазины, в полях пасут скот. Район, еще недавно стоявший на грани гуманитарной катастрофы, постепенно оживает. В городе к колонне нашей военной техники пристраивается местная полицейская машина, которая помогает лавировать на узких городских улочках. На блокпостах снова сирийские флаги, курды свое слово держат и отходят от линии соприкосновения с турецкой армией.

*ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ