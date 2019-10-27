В Министерстве обороны РФ прокомментировали заявления США о ликвидации аль-Багдади

В Министерстве обороны России заявили, что не располагают достоверной информацией о проведении американскими спецслужбами в Сирии операции по ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

По заявлению официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, постоянно изменяющиеся сведения и постоянно растущее количество непосредственных участников заставляют сомневаться в том, что операция по ликвидации имела место, а тем более была успешно проведена.

В качестве фактических обстоятельств, свидетельствующих о последних событиях в зоне предполагаемого проведения операции, в Минобороны приводят отсутствие воздушных ударов самолетами США или международной коалиции и отсутствие фактов содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации Идлиб, которая, помимо всего прочего, управляется и контролируется террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»*, уничтожающей любого представителя «конкурентов» на месте.

Как заявили в Минобороны России, исходя из перечисленных обстоятельств американской стороне следует отдельно предоставить прямые доказательства как минимум пребывания аль-Багдади в Идлибе.

Помимо всего прочего, с момента окончательного разгрома ИГИЛ* сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года очередная «смерть» аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения для обстановки в Сирии или для действий оставшихся террористов в Идлибе не имеет.

*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ