Десять последовательных шагов: как России всего за несколько часов удалось утвердить статус гаранта мира на Ближнем Востоке

Решения встречи президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и события в Сирии на этой неделе заслужили названия судьбоносных. Безусловно, они войдут в историю как пример того, как можно и нужно в новом миропорядке решать глобальные вопросы.

Переговоры двух глав государств в Сочи 22 октября длились больше шести с половиной часов, и на кону без преувеличения была не просто военная операция Турции в приграничной зоне, но и в целом будущее всей Сирии и региона. Несмотря на все сложности и многочисленные разногласия, решение все-таки было найдено. Меморандум из десяти пунктов четко обозначает: Эрдоган получит необходимую буферную зону, но она будет значительно меньше, чем предполагалось, военные действия прекращаются, следить за порядком в приграничной зоне будут российские и турецкие военные.

Но главное, в сложнейшем клубке противоречий удалось добиться того, что еще несколько лет назад казалось абсолютно невозможным - все стороны признают политическое единство и территориальную целостность Сирии. И больше ни у кого в мире не вызывает сомнений, кто же на самом деле является ключевым игроком и гарантом мира в регионе.

Дружеское приветствие Путина в начале встречи – «Вот видите, какую погоду для вас включили» – фактически стало анонсом большого геополитического передела на севере Сирии. Теперь именно Путин и Эрдоган «делают погоду» в приграничных с Турцией районах арабской республики.

В Сочи Эрдогана встретили без лишней помпезности. Состоялся короткий брифинг и главы России и Турции ушли для переговоров в отдельную комнату.

Телекамеры в комнату пускали лишь в самом начале, на одну минуту. Эрдоган прилетел не с пустыми руками: на столе расположилась карта, по видимости, оперативной обстановки на турецко-сирийской границе. Заметив, что карта открыта, Владимир Путин сделал сигнал коллеге - показывать прессе ее пока не стоит.

Почти два с половиной часа Путин и Эрдоган работали только в присутствии переводчиков. Главы государств наедине изучили на картах ситуацию на севере Сирии, расположение сил и средств. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, оба президента хорошо знакомы с нюансами местности.

После к работе подключились уже министры обороны и главы МИД двух стран. Работа над меморандумом продолжалась больше шести часов. Лидеры государств лично внесли изменения в документ. Журналистам оставалось только строить догадки, что же происходит в комнате для переговоров.

И вот Путин сделал главное заявление – целостность Сирии будет сохранена.

«Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Это принципиальная позиция, и мы обстоятельно говорили об этом с президентом Турции. Важно, что турецкие партнеры разделяют такой подход. Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе. И здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись», - сказал президент.

Эрдоган подтвердил слова Путина и это доказывает, что они не просто договорились. Теперь в сирийском вопросе Россия и страна НАТО, Турция имеют единую позицию.

«Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности - это наше направление, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории. Мы очень аккуратно планируем все свои шаги», - подчеркнул турецкий лидер.

Меморандум, подписанный в Сочи, состоит из десяти пунктов – десяти последовательных шагов по борьбе с террористическими группировками и по возвращению северо-востока Сирии под контроль Дамаска.

«Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу подразделений КОС (курдских освободительных сил – прим. ред.) и их вооружений на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября 2019 года. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину десять километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы. Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Мэнбиджа и Таль Рифата», - обозначил задачу глава МИД РФ Сергей Лавров.

В этот момент министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание, что время, за которое американцы обещали отвести курдские вооруженные формирования, заканчивается.

«Для того, чтобы выполнить то, что США взяли на себя, у них остался один час 31 минута. Через один час 31 минуту истекают те 120 часов. Чтобы выполнить те обязательства, которые они взяли на себя в тех трех пунктах: что отведут тяжелую технику, что отведут вооруженные подразделения», - заявил Шойгу.

Реакция мировых СМИ на меморандум была молниеносной. Заголовки влиятельных изданий сводятся к одному: Путин переиграл президента США Дональда Трампа. Москва становится новым главным игроком и даже арбитром в сирийском процессе.

«Путин и Эрдоган только что договорились по Сирии. США - главный неудачник. Лидеры двух стран обнародовали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов с невысказанным итогом: американцам нет места в формировании будущего Сирии», - отреагировало на событие CNN.

Однозначно в своей оценке происходящего было и британское издание The Guardian.

«Цепочка событий после заявления Дональда Трампа 6 октября о том, что американские войска покинут контролируемую курдами северо-восточную Сирию, сделала Москву самым влиятельным игроком в сирийской войне, которая длится уже девятый год», - написала газета.

Политика Путина в отношении сирийского вопроса, признают западные СМИ, была последовательной и продуманной. Россия ведет диалог со всеми странами на Ближнем востоке. Благодаря такой политике, неподконтрольные сирийским властям территории на севере страны, удалось вернуть мирным путем.