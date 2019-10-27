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Трамп заявил о взятии в плен двух жен аль-Багдади

Ян Брацкий
17:06 27.10.2019
На поясах у жен террориста была взрывчатка, которую они не успели активировать, отметил Дональд Трамп.
Трамп заявил о взятии в плен двух жен аль-Багдади
© Фото: foxnews

Бойцы американского спецназа взяли в плен группу боевиков и двух жен главаря запрещенной террористической организации ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, который был уничтожен сегодня в ходе спецоперации в Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, на женщинах были надеты пояса смертниц, которые они не успели активировать.

«Были пленные. Многие погибли на месте, но некоторых мы взяли», - уточнил Трамп.

Опознать в убитом главу террористической организации помог тест ДНК, отметил Трамп, и поблагодарил Россию за содействие в уничтожении аль-Багдади.

«Мы собрали части тела, которое вроде как опознали как аль-Багдади. Но нужно было быть уверенными - поэтому пришлось извлекать его из-под обломков и делать ДНК-тест на месте. Через 15 минут мы получили подтверждение», - добавил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп рассказал подробности операции по уничтожению главаря террористов. По его словам, группа спецназовцев настигла аль-Багдади в его резиденции. Идейный вдохновитель «халифата» пытался скрыться от погони в подземном тоннеле и привел в действие пояс со взрывчаткой.

*ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ

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