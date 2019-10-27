Полиция Татарстана задержала полтора десятка участников перестрелки в Казани

В Казани произошла массовая перестрелка с участием 20 человек, которые открыли огонь из травматического пистолета и охолощенного автомата. Инцидент произошел на пересечении Кызыл-Армейской и Поселковой улиц республиканской столицы.

К этому часу сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 14 участников конфликта, среди которых члены противоборствующих преступных группировок Казани.

Очевидцы рассказали, а записи с камер видеонаблюдения подтверждают их версию, что участники перестрелки передвигались на восьми автомобилях и после перепалки на дороге скрылись в неизвестном направлении.

С места ЧП изъяты гильзы и автомобильные аксессуары, которые отправлены на экспертизу, ведется допрос задержанных с целью выяснения всех обстоятельств стрельбы, в результате которой один из местных жителей обратился за медицинской помощью, сообщает ТАСС.