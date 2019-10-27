Новак рассказал о сроках сдачи газопровода «Турецкий поток»

Газопровод «Турецкий поток» из России в Турцию завершат в поставленные сроки. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что работы по проекту продолжаются.

«Гарантирует подрядная организация… что они (работы) будут закончены своевременно», - сказал Новак в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия-1».

Газопровод «Турецкий поток» является проектом дочерней компании «Газпрома» South Stream Transport B.V. («Южный поток») и предполагает строительство двух веток, мощность каждой из которых составит 15,75 миллиарда кубометров. Газ будет поставляться жителям Турции и потребителям на юге Европы. Запустить газопровод хотят до конца 2019 года.

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко 25 октября заявил, что Окружной суд Амстердама удовлетворил иск об аресте 100% акций «Южного потока». В Stream Transport B.V. слова Витренко подтвердили, уточнив, что активы остаются в собственности «дочки» компании «Газпром трансгаз Краснодар», а решение никак не повлияет на реализацию проекта «Турецкий поток».