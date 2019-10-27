СМИ: в Подмосковье задержали готовившего нападение на колледж студента
Возможной причиной желания устроить стрельбу в учебном заведении могли стать постоянные конфликты студента с соседями по общежитию и сокурсниками.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали студента колледжа, готовившего нападение на однокурсников. Предполагаемой причиной его действий стали конфликты с другими учащимися.
По данным источника ТАСС в силовых структурах, молодого человека задержали в Зарайске. Обнаружить его удалось в ходе оперативных мероприятий, при обыске у студента нашли оружие, предположительно пистолет Макарова.
В настоящий момент в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России).
Молодой человек арестован на два месяца. Оружие направлено на экспертизу, продолжаются необходимые следственные действия.