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Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади

Ян Брацкий
16:18 27.10.2019
По словам президента США, в ходе спецоперации было уничтожено большое количество боевиков, оказавших ожесточенное сопротивление.
Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* аль-Багдади
© Фото: Globallookpress

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, это стало возможным благодаря операции сил специального назначения США на северо-востоке Сирии.

«Главарь боевиков аль-Багдади взорвал пояс смертника, пытаясь спрятаться от военнослужащих США в подземном тоннеле», - рассказал подробности спецоперации Трамп, отметив, что тест ДНК подтверждает, что уничтожен был именно лидер террористов.

По словам американского лидера, также было уничтожено большое количество боевиков, оказавших ожесточенное сопротивление, при этом американцам удалось освободить 11 детей, которых террористы удерживали силой.

В своем обращении Дональд Трамп поблагодарил руководство России, Сирии, Ирака и Турции, отметив, что лидер радикалов погиб «как собака и трус», а сам мир стал намного безопаснее. 

«Россия пропустила вертолеты США над контролируемой ею территорией для ликвидации главаря ИГИЛ*», - отметил Трамп.

Настоящее имя уничтоженного террориста - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, с 2014 года он возглавлял отряды боевиков, которые стремились провозгласить на Ближнем Востоке «исламский халифат». С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила своего подтверждения.

*ИГИЛ, ИГ- террористическая организация, запрещена в РФ

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