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СМИ: Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу

Егор Левин
16:14 27.10.2019
Противники соглашения придерживаются мнения, что оно дает возможность другим странам собирать разведывательную информацию.
СМИ: Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу
© Фото: Globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.

Бумага не носит окончательного характера. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на администрацию президента США. Противники договора считают, что он якобы дает другим странам возможность собирать разведывательную информацию. Официальные комментарии Вашингтона на данный момент отсутствуют.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима «открытого неба».

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