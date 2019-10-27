Замминистра обороны РФ Панков поздравил участников Географического диктанта с юбилеем акции

Национальный центр управления обороной Российской Федерацией, который в этом году стал главной площадкой Географического диктанта, принял его участников - всего около тысячи человек. В режиме реального времени на связь с центром вышли представители со всех базовых площадок оборонного ведомства. Видеосвязь была налажена со всей страной, от Камчатки и Курильских островов до Калининграда и военных баз за рубежом.

Вел диктант статс-секретарь и заместитель министра обороны России Николай Панков. В этом году вместе с военнослужащими проверочную работу написала телеведущая Арина Шарапова. В своем вступительном слове Николай Панков отметил важность и необходимость проведения подобных акций, а также поздравил участников диктанта с юбилеем акции.

«Сегодня диктант отмечает юбилей, мы пишем его в пятый раз. За столь непродолжительное время диктант помог объединить людей из более чем ста стран мира. Это те, кто интересуется географией, историей, культурой и экологией. Самое активное участие в акции принимают военнослужащие и жители военных гарнизонов. Популярность диктанта ежегодно растет, и сегодня им охвачена вся страна», - заявил Панков.

Комментируя все возрастающее число участников просветительской акции, Николай Панков отметил, что для подрастающего поколения, учеников школ, курсантов военных училищ и юнармейцев подобные мероприятия станут отличным поводом открыть для себя много нового и интересного из географии собственной страны и ее истории.

Географический диктант - традиционная акция, которая проводится с 2015 года по инициативе президента страны Владимира Путина и главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.