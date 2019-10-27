Замминистра обороны РФ Картаполов обратился к участникам Географического диктанта

География всегда была тесно переплетена с военной службой, и ее знания крайне важны для военного человека. С такими словами обратился заместитель министра обороны Российской Федерации Андрей Картаполов к участникам Географического диктанта, написание которого состоялось в стенах Военного университета Минобороны России.

Замминистра отметил растущую популярность пятой ежегодной акции, инициаторами которой выступили президент России Владимир Путин и глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу.

«Самое активное участие в акции принимают военнослужащие МО РФ, члены их семей, военнослужащие иностранных государств, проходящие обучение у нас, и подрастающее поколение. Вместе с нами участвует в акции министр обороны РФ Сергей Шойгу, который является президентом Русского географического общества», - отметил замминистра.

Андрей Картаполов акцентировал внимание на том, что отличные знания по географии всегда были одним из обязательных требований, предъявляемых к абитуриентам университета, и сейчас его выпускники служат в самых отдаленных уголках не только России, но и мира.

«Наши выпускники вместе с нами принимают участие в диктанте, находясь в местах несения службы: на Камчатке, в Сибири, на Урале, в Крыму, на Северном Кавказе, в Сирии, Вьетнаме и в других уголках нашей планеты. Знания, полученных в ходе подготовки к диктанту, помогут вам в несении службы, а наше подрастающее поколение откроет для себя много нового о нашей необъятной, великой и прекрасной стране», - заявил Картаполов.

Перед тем как дать старт Географическому диктанту, заместитель главы Министерства обороны РФ вручил государственные награды офицерам и курсантам учебного заведения, которые отличились при выполнении задач за пределами России для обеспечения ее безопасности.