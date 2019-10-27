«Зенит» одержал победу в матче с «Крыльями Советов»

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов». Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена».

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургской команды, автором первого гола стал защитник «Зенита» Юрий Жирков. Второй мяч в створ ворот соперник отправил нападающий Артем Дзюба в добавленное время.

Следующая игра «Зенита» пройдет 2 ноября в Санкт-Петербурге с московским ЦСКА. «Крыльям Советов» предстоит встретиться с казанским «Рубином» в Самаре 4 ноября.