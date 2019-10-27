Диетолог рассказала о вреде отказа от ужина после шести

Ограничение себя в еде после шести может быть вредно для организма человека. По словам диетолога и автора книги «Мой лучший друг - желудок. Еда для умных людей» Елены Мотовой, популярный метод похудения - лишь очередной миф о питании.

Она пояснила, что четких правил, регламентирующих время еды, нет, нужно выстраивать режим исходя из образа жизни. В этом вопросе стоит доверять только специалистам по питанию и международным рекомендациям, уточнила диетолог. Она добавила, что строгие ограничения могут привести к нездоровому питанию и перееданию.

Мнение о пользе для фигуры отказа от позднего ужина активно тиражируется, и это становится проблемой, отметила Мотова.

«Я не знаю, откуда взялся такой миф. Сейчас он еще и развился, у него появились вариации вроде: углеводы после 14:00 нельзя, фрукты только в первой половине дня, белковые продукты ешьте на ужин. Проблема в том, что это транслируется из каждого утюга», - сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее врач развеяла миф о пользе куриного супа. По ее словам, в современной жизни при приготовлении популярного оздоравливающего средства следует быть осторожным.