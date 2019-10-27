В МИД Сирии поприветствовали окончательный отвод курдских формирований от сирийско-турецкой границы

Министерство иностранных дел Сирии поприветствовало окончательный отвод бойцов курдских формирований «Сирийских демократических сил» от сирийско-турецкой границы, о котором ими было заявлено. Их место займут сирийские пограничники, которые разместятся на всем протяжении границы.

«После интенсивных обсуждений с Россией мы согласились выполнить ее инициативу по остановке турецкой агрессии на северо-востоке Сирии. "Сирийские демократические силы" разместятся на новых позициях далеко от границы, чтобы избежать кровопролития и защитить население региона», - цитирует РИА Новости заявление курдов.

Они также подчеркнули, что придерживаются договоренностей, достигнутых Россией и Турцией, и призвали РФ оказать помощь в диалоге с властями Дамаска.

Ранее Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому была прекращена турецкая военная операция «Источник мира» и согласованы методы урегулирования курдско-турецкого вопроса. Для формирования пунктов меморандума главам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану потребовалось более шести часов.