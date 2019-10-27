Охотник за невидимками: как новейшие РЛС прикроют юг России

В мае 2019 года в небольшом румынском городке Девеселу состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию наземного комплекса противоракетной обороны «Иджис». На территории в 175 гектаров разместились американская радиолокационная станция и комплекс батарей, оснащенный ракетами.

Вслед за румынским Девеселу американских военных ждут в польском Редзиково, где должен заработать аналогичный комплекс.

Позиция России однозначна: новые системы ПРО нарушают баланс сил в регионе. Радиус действия размещенных ракет - 700 километров. Однако эти установки в короткие сроки могут быть переоборудованы для использования ракет средней дальности. И тогда время подлета до границ РФ существенно сократится.

Но Россия находится под надежной защитой, в том числе и благодаря силам ПВО, которые сегодня активно перевооружаются. В Крыму на боевое дежурство уже поставлены зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». В стадии активной разработки следующее поколение - система С-500 «Прометей». А скоро небо над югом страны закроют новейшие, сверхмощные радиолокационные станции «Ниобий-СВ».

Эта станция, разработанная Нижегородским НИИ радиотехники, фактически уникальна. По некоторым данным, «Ниобий-СВ» может «разглядеть» в небе с расстояния 230 километров объект размером всего в один квадратный метр. При этом цель может находиться в десятках тысяч метров от поверхности земли. Еще одна уникальная способность новой станции - следить за объектом, который несется на скорости 5400 километров в час.

Новые радиолокационные станции надежно прикроют полуостров Крым и весь Юг России. Под контролем окажется фактически и весь бассейн Черного моря. И главный плюс станции - «Ниобий-СВ» способен вести сразу три сотни целей.

Под прицел отечественной разработки попадают практически все типы воздушных объектов, начиная от малых беспилотных аппаратов, заканчивая вертолетами и самолетами противника. Метровый диапазон станции позволяет отслеживать и новейшие машины, построенные по технологии «стелс». По сути дела, это настоящий «охотник за невидимками».

«Особенность метрового диапазона волн состоит в том, что локаторы, работающие в нем, нечувствительны к технологии "стелс". "Стелс" - это невидимка, незаметная для других локаторов, работающих в более высокочастотном диапазоне, то есть сантиметровом, миллиметровом диапазоне целей… А в метровом диапазоне эти цели прекрасно наблюдаются», - объясняет военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Александр Лузан.

Какими еще техническими характеристиками обладают РЛС, разработанные российскими учеными? И чем грозит размещение новых ракетных комплексов вблизи наших южных и западных рубежей? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Смотрите в понедельник, 28 октября, в 19:40 на телеканале «Звезда».

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