Шойгу рассказал о самых сложных заданиях Географического диктанта

Министр обороны России Сергей Шойгу, который также является президентом Русского географического общества, дал оценку состоявшемуся в Москве Географическому диктанту. По его словам, в сравнении с прошлыми мероприятиями вопросы стали интереснее.

«Мы учитываем увеличение аудитории. Шесть тысяч площадок, нам хочется, чтобы люди побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается в том числе познавательная часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то о нашей стране», - заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что в цели мероприятия не входит «завалить» пишущих, главное - пробудить желание к изучению и познанию нового.

Отвечая на вопрос о том, что, по его мнению, оказалось самым сложным в диктанте, глава Минобороны отметил задание, в котором было необходимо выстроить последовательность субъектов России с юга на север. Вместе с тем он заявил, что любой вопрос окажется сложным для того, кто не знает Россию и не «протоптал ее ногами», так как подготовиться к диктанту за один день невозможно.

Напомним, вместе с Шойгу Географический диктант написали также его первый заместитель Руслан Цаликов, начальник Генштаба ВС РФ, замминистра обороны России Валерий Герасимов и многие известные спортсмены и музыканты.