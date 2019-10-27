Диверсанты подорвали вышку сотовой связи в ДНР
Жителей республики предупредили о возможных проблемах со связью.
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Базовую станцию мобильного оператора «Феникс» подорвали в Донбассе. Об этом сообщает Министерство связи Донецкой народной республики.
«В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов "Феникса" в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что аварийные бригады оператора ведут восстановительные работы. На месте также присутствуют сотрудники республиканской полиции и МЧС ДНР.
Днем ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из минометов. В результате атаки один человек получил ранение.